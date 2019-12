Vorwurf: Strache soll Nationalratsmandat verkauft haben

Nun wird die Theorie des Mandatsverkaufs durch den niederösterreichischen Geschäftsmann Ernst Neumayer aber bekräftigt: Wie Neumayer gegenüber dem Ö1-Morgenjournal erklärt, soll Strache mithilfe von Neumayer das Nationalratsmandat um zehn Millionen Euro an die Oligarchen verkauft haben.

"Zwei Millionen Euro für mich, zwei Millionen Euro für Strache, zwei Millionen an Dr. Peter Fichtenbauer und vier Millionen an die Partei", so soll es laut Neumayer mündlich vereinbart gewesen sein. Mit Fichtenbauer ist der ehemalige Volksanwalt und einstige stellvertretende FPÖ-Klubobmann gemeint.