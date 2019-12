Streit um Greta-Foto: Deutscher Bahn-Mitarbeiter packt aus

Thunberg hat wohl Recht

Lange Reden, wenig Sinn: Laut der deutschen Bild kommt nun Licht in den absurden Wirbel um Greta. "Warum musste Klima-Greta am Gang sitzen?", fragt Bild zurecht und klärt auf. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn sei gleichzeitig mit Thunberg Fahrgast mit der Klimaaktivistin gewesen. Demnach habe er Thunberg in einem Zug Richtung Hamburg gesehen. Diese wollte eigentlich mit einem früheren ICE fahren, doch der hatte bei Offenburg in Baden-Württemberg einen Rad-Schaden.

Thunberg musste in den ICE 74 steigen. Dort hätten mehrere Personen in der Ersten Klasse keinen Sitzplatz gehabt. Sinnvoll, immerhin war ein Zug ausgefallen. "Das Foto muss zwischen Frankfurt und Kassel entstanden sein", sagte der Bahn-Mitarbeiter. Zudem existiert ein 22-sekündiges Video einer Journalistin, das Thunberg am Gang sitzend zeigt - gegenüber von Abteilen der Ersten Klasse. Auch andere Fahrgäste müssen stehen (hier geht's zum Video).