Kapsch: "Greta Thunberg ist eine PR-Story"

KURIER: Ihr Unternehmen bietet Klimatechnik an. Wie beurteilen Sie Greta Thunberg?

Kari Kapsch: Greta Thunberg ist für mich eine PR-Story. Aber die Sache selbst ist in Ordnung. Das hat wieder ein paar Dinge in Bewegung gesetzt. Aber wie argumentiert wird und was gemacht wird, das ist einfach nicht richtig. Wenn man den Verkehr in Wien und anderen Städten durch Demonstrationen lahmlegt und dann sagt, man muss CO2 reduzieren, dann passt das nicht zusammen. Das sind nicht die probaten Mittel. Aber die Dinge voranzutreiben, das ist in Ordnung.