Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Überwiegend sonnig: An der Alpennordseite bleibt der Himmel bis über Mittag noch häufig dicht bewölkt. Es kann regnen oder zeitweise bis auf 500m bis 800m herab schneien. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach und die Wolkendecke lockert auf. Überall sonst kann sich bereits am Vormittag oft sonniges und trockenes Wetter durchsetzen. Allerdings bildet sich während der Abendstunden vor allem im Donautal Nebel. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, an der Alpensüdseite wird es föhnig. In Tirol und Vorarlberg hingegen lässt der Wind schon bald nach. Die Temperaturen heute: minus 2 bis plus 8 Grad. In 2000m minus 10 bis minus 7 Grad.