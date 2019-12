Strache-Ausschluss: Wiener FPÖ hat richtigen Zeitpunkt verpasst

Unabhängig von einem baldigen Einzug in den Wiener Gemeinderat auf FPÖ-Ticket steht es Strache natürlich frei, mit bei der Wien-Wahl 2020 mit einer eigenen Liste anzutreten. Auch das könnte eine Spaltung der FPÖ nach sich ziehen. Heute Dienstag trifft die Parteileitung in Wien – ein Gremium aus rund 150 Mitgliedern – zusammen. „Turnusmäßig“, heißt es. Dass der Ausschluss von Heinz-Christian Strache das Thema sein wird, wenn auch offiziell nicht auf der Tagesordnung, wird nicht bestritten. Laut KURIER-Informationen wird das Parteischiedsgericht „wenn nicht diese, dann wahrscheinlich in der Woche vor Weihnachten eine Empfehlung für den Vorstand abgegeben haben“.

Zu spät, meinen viele in der FPÖ.