Klopp vor Hit in Salzburg: „Wir werden um unser Leben rennen“

Mit den Reds hat Klopp am 1. Juni den Olymp des Klubfußballs bestiegen, gemeinsam wurden sie in Madrid durch ein 2:0 gegen Tottenham Champions-League-Sieger. In dieser Saison ist er auf dem besten Weg, Liverpool zum ersten Titel in der Premier League zu führen, die 1992 gegründet wurde.

Dafür könnte der Titelverteidiger in der Königsklasse schon in der Gruppenphase scheitern – eine Niederlage, die sich der Erfolgsmensch Klopp nicht leisten will: „Es ist ein Finale. Wir wissen das seit zwei Wochen. Salzburg muss gewinnen. Das ist möglich. Deshalb liebe ich den Fußball so. Wir sind kein typischer Champions-League-Sieger. Wir sind noch gierig und werden um unser Leben rennen“, kündigte er voller Überzeugung an.