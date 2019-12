Vor Salzburgs CL-Kracher: Von Dauerläufern und Millionären

Salzburg kann am Dienstag in der Red-Bull-Arena Fußballgeschichte schreiben – und das aus eigener Kraft. Schon ein 1:0 gegen den FC Liverpool reicht, um sich als erster Bundesliga-Klub für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren.

Egal, wie das Spiel gegen den Titelverteidiger ausgeht, die Salzburger haben gleich bei der ersten Teilnahme an der Millionenliga aufgezeigt. Mit zwei Erfolgen gegen KRC Genk wurde das Ziel Platz 3 in Gruppe E, der zur Teilnahme am Sechzehntelfinale der Europa League berechtigt, bereits erreicht.

Alles, was folgt, ist Zugabe. Der KURIER liefert die interessantesten Kennzahlen einer schon jetzt starken Champions-League-Saison.