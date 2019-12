Salzburg wird gegen Liverpool wohl viele Tore schießen müssen

Salzburg ist ja normalerweise vielmehr eine Kultur- als eine Fußballstadt. Momentan ist das anders: Fußball ist das Thema, egal wohin man auch kommt. Immerhin schaut am Dienstag ja auch die ganz große Fußballwelt in der Kleinstadt an der Salzach vorbei. Mit dem FC Liverpool gastiert der regierende Champions-League-Sieger im letzten Gruppenspiel beim österreichischen Meister. Und der kann die Reds schon mit einem 1:0-Heimsieg ausschalten und selbst ins Achtelfinale der Königsklasse aufsteigen.

Beim Verein selbst wird auf Business as usual gemacht. Die Vorbereitung läuft praktisch genauso ab wie vor einem ÖFB-Cupspiel gegen Gramatneusiedl unter der Woche. Am Sonntagvormittag laufen jene Spieler aus, die am Samstag gegen WSG Tirol im Einsatz waren. Die nicht eingesetzten Spieler wie Zlatko Junuzovic oder Dominik Szoboszlai haben eine ganz normale Trainingseinheit. Am Nachmittag ist dann frei. Am Montag läuft das dann umgekehrt ab. Am Vormittag ist frei, dafür wird am Nachmittag trainiert.