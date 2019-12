Für Liverpool eingeschossen: Salzburger feiert Kantersieg

Die Pflicht hat Salzburg in der Bundesliga mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen Nachzügler WSG Tirol erfüllt, nun folgt am Dienstag also die Kür mit dem letzten Gruppenspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool. Um gegen Englands Tabellenführer die Sensation schaffen und mit einem Sieg ins Achtelfinale der Königsklasse einziehen zu können, wird Österreichs Serienmeister eine Offensivleistung wie am Samstag brauchen. Allerdings wird man sich in der Defensive nicht solche Schwächen wie vor der Pause erlauben dürfen.