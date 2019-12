3:1-Sieg beim WAC: Auswärts bleibt der LASK eine Macht

Die Generalprobe für den letzten Spieltag in der Europa League hatte etwas Brisanz verloren. Der WAC kann nicht mehr aufsteigen, der LASK hingegen ist schon weiter. Allerdings könnten sich die Linzer daheim im Duell mit Sporting Lissabon Platz 1 holen. Die Kärntner können das Spiel bei AS Roma unbeschwert genießen.

In der Meisterschaft aber hatten beide Teams etwas gutzumachen. Denn vergangenes Wochenende verlor der WAC in Altach, der LASK bezog daheim gegen Rapid eine 0:4-Schlappe. Beim WAC kam nur Wernitznig für den gelbgesperrten Schmid in die Startelf. Bei den Linzern spielte Renner für Potzmann, Klauss statt Raguz und Tetteh ersetzte den rotgesperrten Goiginger.