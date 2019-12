Liverpools Sadio Mané: Der Star, der auch Toiletten putzt

Lionel Messi verstand nach der Vergabe des Ballon d’Or seine Fußball-Welt nicht mehr. "Es ist eine Schande, Sadio Mané nur auf Platz 4 zu sehen", meinte der Sieger des von der französischen Zeitschrift France Football vergebenen Preises für den besten Fußballer des Jahres 2019.

Der Superstar des Weltfußballs ist überhaupt ein Fan des Senegalesen. Bei der von der FIFA durchgeführten Wahl zum Weltfußballer 2019 setzte Messi nicht einen seiner Teamkollegen des FC Barcelona auf Platz eins, sondern eben Mané.

Am Dienstag gastiert einer der besten Fußballer der Welt in Salzburg. Mit dem FC Liverpool kämpft der 27-Jährige just gegen jenen Verein um den Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League, bei dem einst sein kometenhafter Aufstieg begann.