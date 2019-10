Ex-Salzburg-Star Sadio Mane: "Was soll ich mit 10 Ferraris?"

Sadio Mane ist kein gewöhnlicher Fußball-Star. Vor etwas mehr als einem Jahr machten die Gerüchte die Runde, der Stürmer würde dabei gesichtet, wie er die Toilette und den Waschraum in einer Moschee putzt - und das wenige Stunden nach dem Sieg seines FC Liverpool in Leicester. Videos von der gemeinnützigen Aktion des Senegalesen, die in der al-Rahma-Moschee in Liverpool aufgenommen worden waren, verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und bewiesen den Wahrheitsgehalt der Geschichten über den 27-Jährigen.

Die Aufnahmen, die Mane - gemeinsam mit einem kleinen Buben und einem Mann - mit einem Wasserschlauch in der Hand im Waschraum stehend zeigen, sorgten dafür, dass seine Sympathiewerte nach oben schnellten. Doch der ehemalige Salzburg-Angreifer, der ein sehr gläubiger Mensch ist, hatte sich bereits früher durch sein soziales Engagement hervorgetan. So spendete er mal 200.000 Euro für den Bau einer Schule in seinem Heimatland.