Die Karriere des Sadio Mané: Über Österreich auf Europas Thron

Der Senegalese ist aber nicht der einzige Spieler, der in der Bundesliga die Karriere startete und danach die Champions League gewinnen konnte. Der KURIER gibt den Überblick ...

- Wolfgang Feiersinger Der Saalfeldner war ein Fixpunkt jener legendären Mannschaft von Austria Salzburg, die 1994 in das UEFA-Cup-Finale und als erste österreichische in die Champions-League-Gruppenphase einzog. Im Sommer 1996 schaffte der Defensivspezialist mit 31 Jahren doch noch den Sprung in die Deutsche Bundesliga. Mit Borussia Dortmund erreichte Feiersinger das Champions-League-Finale, vertrat in sieben Partien den verletzten Matthias Sammer als Libero. Weil dieser aber rechtzeitig fit wurde, musste der Salzburger den 3:1-Erfolg der Dortmunder gegen Juventus im Münchner Olympiastadion von der Tribüne aus verfolgen. BVB-Coach Ottmar Hitzfeld bezeichnete Feiersingers Ausbootung später als „schwierigste Entscheidung“ seiner Trainerlaufbahn.

- Carsten Jancker Vom 1. FC Köln wurde der Ostdeutsche im Sommer 1995 an Rapid verliehen. Aufgrund seiner hölzernen Spielweise wurde der Stürmer zunächst belächelt. Aber besonders beim Erfolgslauf der Wiener im Cup der Cupsieger, der erst im Finale gegen PSG endete, zeigte Jancker auf. So sehr, dass ihn die Bayern nach nur einem Jahr in Wien verpflichteten. 1999 stand er bei der Last-Minute-Champions-League-Finalniederlage gegen Manchester United in der Startelf, zwei Jahre später wurde er beim Finaltriumph gegen den FC Valencia in der Pause eingewechselt.