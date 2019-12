Wie drei Ordensschwestern, der Bundespräsident und Schüler eine Abschiebung verhinderten

Die Abführung beschreibt Erd als dramatisch. "Zia" habe gefordert, sofort erschossen zu werden, weil er nicht daran glaube, auch nur einen Tag in Afghanistan zu überleben.

Langenloiser Krisensitzung

Einen Tag darauf, am Sonntag, veranstaltete die Flüchtlingshilfe eine Krisensitzung - gemeinsam mit den zuständigen Lokalpolitikern und den drei Ordensschwestern.

Auf offiziellem Papier der Stadt Langenlois schrieben sie einen Brief, den sie Sonntagnachmittag per Mail unter anderem an den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, an den Innenminister Wolfgang Peschhorn und an die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) sendeten (siehe Foto). Die Präsidentschaftskanzlei habe innerhalb von wenigen Stunden geantwortet, erzählt Wolfgang Almstädter, der zweite Sprecher der Flüchtlingshilfe Langenlois.