Junger Asylwerber soll kurz vor Schulende abgeschoben werden

Sieben Polizisten inklusive Diensthund standen am Samstagabend mit einem Durchsuchungsbefehl vor dem Kloster der Schulschwestern in Haindorf in der Gemeinde Langenlois im Bezirk Krems. Sie hatten den Auftrag, den 22-jährigen Afghanen Ziaulrahman Zaland wegen eines negativen Asylbescheids abzuholen.

Aus Panik hatte er sich im Turnsaal versteckt, wo er nach rund einer Stunde gefunden wurde. Ihm droht die Abschiebung in sein Heimatland. Dagegen protestieren jetzt seine Schulkollegen, die „Asylrecht für Zia!“ fordern und am Montag in Langenlois spontan auf die Straße gingen.