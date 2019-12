Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Regen und Schnee: Im Westen und Süden des Landes lösen sich sämtliche Nebel- und Hochnebelfelder im Laufe des Vormittags auf und die Sonne zeigt sich. Im Norden und Osten ziehen zunächst noch einige dichte Wolkenfelder durch und stellenweise kann es auch ein wenig schneien, in tiefen Lagen auch Schneeregen geben. Am Nachmittag bleibt es hier dann zwar oft niederschlagsfrei, die Sonne zeigt aber dennoch nur wenig. Der Wind bläst im Norden und Osten mäßig aus West bis Nordwest, sonst ist es windschwach. Nachmittagstemperaturen 1 bis 6 Grad. In 2000m zu Mittag zwischen minus 10 Grad am Schneeberg und minus 3 Grad am Arlberg.