Nationalbank warnt: Hälfte der Neukredite fließt in Immobilien

Seit 2017 hat die Kreditvergabe an die Unternehmen in Österreich stark angezogen. Davor bewegte sich das jährliche Kreditwachstum zwischen null und zwei Prozent, jetzt sind es rund sieben Prozent. Soweit hat die EZB-Niedrigzinspolitik also ihren Zweck, die Wirtschaft anzukurbeln, ordentlich erfüllt.