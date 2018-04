Lockere Häuslbauer-Kredite: Aufsicht ist besorgt

Bei Österreichs Banken reißen in der Kreditvergabe allzu lockere Sitten ein, die der Finanzmarktaufsicht (FMA) Sorgen bereiten. So sei es keine Seltenheit, dass Häuslbauer Finanzierungen mit überlangen 40 Jahren Laufzeit bewilligt bekommen. Manche Kreditnehmer können ihre Raten bis ins reife Alter von 80 Jahren abstottern – früher war mit Pensionsantritt in der Regel Schluss. Auch der Eigenmittelanteil sinkt bedenklich; Bankkunden müssen oft nicht einmal mehr 20 Prozent Erspartes vorweisen können.