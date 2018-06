Nationalbank nimmt Immobilien-Kredite ins Visier

Mit einem gewissen Schaudern denkt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) an den Boom der Schweizer Franken-Kredite nach der Jahrtausendwende zurück. In keinem Land in Europa hatten Banken derart viele Fremdwährungskredite an Private vergeben wie in Österreich. „Jedem vernünftigen Banker war klar, dass das mittelfristig nicht gut gehen würde. Aber jeder sagte: ,Ich muss diese Kredite vergeben, sonst geht der Kunde zur Konkurrenz‘“, erinnert Ewald Nowotny, Gouverneur der OeNB, an die Jahre vor der Finanzkrise 2008.

Was die Banker nicht schafften, schaffte diese Krise. Die Vergabe von Schweizer Franken-Krediten wurde abrupt beendet, viele Kredite auf teurere, aber sicherere Euro-Finanzierungen umgeschuldet. Daher warnt Nowotny jetzt rechtzeitig, wie er hofft. Denn wieder bahnt sich eine Gefahr an: Banken vergeben Immobilien-Kredite zu sorglos, befürchtet der OeNB-Chef. Langjährig eingehaltene Kriterien, die der Kreditnehmer erfüllen müsse, würden gelockert – vor allem bei den Immobilien-Krediten.

„20 Prozent Eigenkapital soll der Kreditnehmer haben, sonst bekommt er keine Finanzierung. Das war übliche Praxis in den Banken“, sagt Nowotny. Der extrem starke Wettbewerb unter den Banken in Österreich und die hohe Nachfrage nach Wohnbaukrediten habe dieses Prinzip zuletzt aber ausgehöhlt. Da bekämen Menschen Kredite, die kaum Eigenkapital vorweisen könnten.