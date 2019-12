EU-Kommission leitet Vorermittlung gegen Google und Facebook ein

Die EU-Kommission hat eine Vorermittlung gegen die US-Internetgiganten Google und Facebook zu deren Umgang mit Nutzerdaten eingeleitet. Dazu schickte die Kommission nach Angaben einer Sprecherin vom Montag Fragebögen an die beiden Konzerne. Die Ermittlungen beziehen sich auf das Vorgehen der Unternehmen beim Sammeln von Nutzerdaten sowie bei der Verarbeitung, Verwendung und Monetarisierung.

Facebook-Kommunikationschef Nick Clegg nahm bei einer Konferenz in Brüssel zunächst nicht direkt Stellung zu den Vorermittlungen. Gegen das Unternehmen werde in vielen Ländern derzeit ermittelt, sagte er. Er appellierte an die Regulierungsbehörden, sich auf Vorschriften zu begrenzen, die dem Umgang mit Daten im digitalen Zeitalter entsprechen.