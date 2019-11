"Borat"-Star Sacha Baron Cohen hielt Wutrede gegen Facebook

Der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen ist für die meisten Menschen bekannt als " Borat", "Ali G" oder " Brüno". Am Samstag ist er, wie er selber sagt, als seine "am wenigsten populäre Figur" aufgerten, nämlich als sich selbst. In seiner Rede bei einer Veranstaltung der amerikanischen Anti-Defamation League ( ADL) in New York rechnete der Schauspieler mit Internetgiganten wie Facebook oder Google brutal ab.

"Unsere pluralistischen Demokratien stehen am Abgrund“, formulierte der 48-Jährige. Den Portalen warf er vor, die „größten Propaganda-Maschinen der Geschichte“ zu sein und Hass und Gewalt zu fördern. Dagegen und auch gegen Verschwörungstheorien werde viel zu wenig unternommen.

"Leider wird es Rassisten, Antisemiten und Kinderschänder immer geben“, so der Brite, „aber ich denke, wir sind uns einig, dass wir Fanatikern und Pädophilen keine kostenlose Plattform bieten sollten, um ihre Ansichten zu verbreiten und ihre Opfer zu erreichen.“