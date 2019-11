Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Verregnet: Am Morgen ist der Himmel noch mit dichten Wolken überzogen und zeitweise regnet es. Häufiger fällt Regen im Süden und Südosten. Die Schneefallgrenze sinkt an der Alpennordseite auf 1300 bis 1600m, im Süden fällt Schnee kaum unter 2000m herab. Die Sonne macht sich rar, lokal können aber ein paar Sonnenstrahlen dabei sein. Am Abend zieht Wind aus Südwest bis West auf. Frühtemperaturen 1 bis 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen 7 bis 13 Grad.