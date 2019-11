Mordalarm in Favoriten: Mann soll Ehefrau erstochen haben

Ein Ehestreit dürfte am Mittwochabend der Auslöser für eine tödliche Messerattacke in der Katharinengasse in Wien-Favoriten gewesen sein. Gegen 18 Uhr soll es zwischen einem 62-Jährigen und seiner 50 Jahre alten Frau zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Der Mann dürfte schließlich zu einem Messer gegriffen und seine Frau damit attackiert haben. Sie starb kurz darauf an den schweren Verletzungen.

Kinder in der Wohnung

Laut ersten Informationen sollen sich die Kinder des Ehepaares während der Tat in der Wohnung befunden haben. Der Verdächtige konnte kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. Er soll vom Landeskriminalamt Wien zum Hergang einvernommen werden.