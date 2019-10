Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Teils sonnig, teils trüb: Der Tag beginnt trüb: Wolken-, Nebel- und Hochnebelfelder liegen über Österreich. Im Westen und Süden kann es regnen, in Kärnten und der Steiermark kann es bis 1000 Meter herab auch schneien. In Tirol und Vorarlberg liegt die Schneefallgrenze deutlich höher, teils sogar über 2000 Meter Seehöhe.

Regen und Schneefall klingen dann im Tagesverlauf ab, die Sonne setzt sich stellenweise durch. Längere sonnige Phasen ergeben sich am ehesten an der Alpennordseite von Nordtirol bis ins Mostviertel. Im Süden kann es den ganzen Tag trüb bleiben. Im Donauraum weht teils mäßiger Ostwind, sonst bleibt der Wind meist schwach. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel 4 bis 14 Grad.