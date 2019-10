Menschenrettung oder Schlepperei: Zwist um Kapitänin Carola Rackete

Dass Carola Rackete dafür gesorgt hat, dass die Flüchtlinge an Land gehen konnten, ist für die FPÖ kein Akt von Zivilcourage, sondern eine Beteiligung an den Machenschaften der Schlepperei in Europa. Damit werde die illegale Einwanderung weiter vorangetrieben. Landbauer: „Der Verein hat sich für weitere Fördermittel disqualifiziert.“

Die FPÖ will nun im kommenden November-Landtag einen Antrag zu einem Förderstopp einbringen, der höchstwahrscheinlich in der Dezembersitzung behandelt wird. Kritisiert wird im Vorfeld die Förderung der Globart Academy seit dem Jahr 2007. Allein heuer wären es knapp 150.000 Euro gewesen, 17.000 Euro davon Gesamtkosten für das Catering für die „Kultur-Schickeria“, so Klubobmann Landbauer.

Beim Globart-Verein ist man über diese Darstellungen empört. Die Zahlen seien falsch, für die Award-Verleihung habe es gar kein Catering gegeben. Der Vorstand bereitet nun eine ausführliche Stellungnahme vor. Die Reaktion der Landes-ÖVP auf die FPÖ: „Gerade eine Partei, die sich Freiheitliche Partei nennt, sollte der Kultur ihre Freiheit und Unabhängigkeit zugestehen.“