Ökologischer Umsturz? Rackete würde manche Manager einsperren

Ruf nach Verbot von Wirtschaftswachstum

Interviewer Wolf referiert weitere radikale Forderungen, die er unter einer "ökologisch motivierten Planwirtschaft" subsummiert: Rackete fordere eine völlig neue Wirtschaftsordnung, in der kein Wachstum mehr erlaubt sei, außerdem Mindest- und Höchstgehälter, eine 20-Stunden-Arbeitswoche, Verbot von Werbung. Aber ob das demokratisch durchsetzbar sei?

Rackete hält sich nicht lange mit Fragen der demokratischen Durchsetzbarkeit auf. Viele Leute hätten verstanden, "dass es mit dem Wirtschaftswachstum so nicht weitergehen kann.“ Deutschland zum Beispiel habe am 3. Mai dieses Jahres bereits alle Ressourcen verbraucht, die man innerhalb eines Jahres wiederherstellen könnte.

"Problem mit der aktuellen Demokratie"

"Wir betreiben Raubbau an den zukünftigen Gernerationen", sagt Rackete, es gelte, den Ressourcenkonsum einzuschränken. Auch Wissenschafter der Post-Wachstums-Ökonomie würden die Frage aufwerfen, "ob es nicht möglicherweise ein Genug gibt in unserem Wirtschaftssystem.“

Wolf fragt sich noch einmal, ob das nicht schwer umsetzbar sei, wenn es stimme, dass die Politik ausschließlich die Interessen einer kleinen Elite betreibe, wie Rackete schreibe. Fordere sie dann nicht eigentlich einen "Ökologischen Umsturz, eine Revolution?“

Rackete sieht ein "Problem mit der aktuellen Demokratie". Mandatare würden ihre Tätigkeit in den Parlamenten als Beruf betrachten, sich bloß für ihre Wiederwahl interessieren. Danach streben sie einen Aufsichtsratsposten in einem, der von Rackete gebrandmarkten Unternehmen an. Diese würden wiederum viel Geld in Lobbyingarbeit stecken, was viele der Abgeordneten in eine Abhängigkeit treibe.

"Die ganz normalen Leute"

Sie fordert neue Formen der Demokratie, eine Art Bürgerversammlung, "wo Bürger selbst mehr mitentscheiden können." Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die "sich nicht von Eliteinteressen leiten lassen, sondern von dem, was für die ganz normalen Leute von der Straße das Beste wäre."

"Das Beste", und das für die kleinen Leute von der Straße. Im Grunde ist das eine Forderung nach direkter Demokratie, die sich auch die meisten rechtspopulistischen Parteien auf ihre Fahnen heften. Nur, weil es in diesem Fall von Links kommt, muss es nicht der geeignete Weg sein, um die Welt zu retten. Gerade die Forderung nach einem raschen Handeln spießt sich mit utopisch anmutenden Wünschen nach einer radikalen Änderung der Verhältnisse in einer Vielzahl an Staaten.

Wolf zitiert noch einmal aus dem Buch: "Die Ordnung, die wir haben ist falsch und zerstörerisch. Die muss gestört werden, weil sonst Menschen sterben. Wir brauchen Massenproteste und eine möglichst hohe Störung der öffentlichen Ordnung.“ Sein trockener Kommentar: "Wenn eine Partei das fordern würde, würde man sie zumindest vom Verfassungsschutz beobachten lassen."

War es ein Schmunzeln?

Jetzt umspielt ein klitzekleiner Anflug von Schmunzeln Racketes Mundwinkel. Der Autor dieses TV-Tagebuchs könnte sich aber auch irren.

Denn Rackete zeigt zum Schluss noch ein Mal wie ernst es ihr ist: "Es ist wirklich wichtig, dass die Leute verstehen, wie dramatisch die Lage ist. Dürren, Wasserknappheit überall, das wird Konflikte anheizen, es wird in den nächsten Dekaden auf der Erde sehr schwierig werden. Dann wird man auch verstehen, dass man gegen dieses Nichtstun der Regierungen einfach protestieren muss, weil wir diese Veränderungen einfach brauchen."