Grünes Licht für Milliardenfusion zwischen Fiat und Peugeot

Fiat Chrysler (FCA) und die Opel-Mutter PSA drücken bei ihren Fusionsplänen aufs Tempo. Die Verwaltungsräte beider Autobauer gaben am Mittwochabend grünes Licht, das Vorhaben weiter voranzutreiben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Eine formelle Vereinbarung gibt es bislang nicht. Der Zusammenschluss könnte noch an Details scheitern, über die Manager beider Seiten verhandeln. Den Insidern zufolge kommen die Gespräche aber rasch voran. Eine Bekanntgabe bereits am Donnerstagvormittag sei möglich.