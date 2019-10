Milliardenfusion als Ausweg: Fiat verhandelt mit Peugeot

Fiat Chrysler

Fiat Chrysler hat harte Zeiten hinter - und wohl auch noch vor - sich. Den Wandel in der Automobilindustrie hat der italienisch-amerikanische Konzern - kurz FCA genannt - lange verschlafen, bei neuen Technologien zu sehr gezaudert: So baut FCA serienmäßig bisher weder Elektroautos noch Hybrid-Modelle. Eines der Erfolgsmodelle, der Fiat 500 City Car, rollte auch schon vor zwölf Jahren das erste Mal vom Band.

In China, dem größten Automarkt weltweit, ist der siebtgrößte Autobauer so gut wie nicht präsent. Auch in Europa schwächelt das Geschäft. Selbst die sagenumwobene Marke Alfa Romeo hat das Unternehmen bisher nicht sichtbar wiederbeleben können: Im ersten Halbjahr 2019 fielen die Verkaufszahlen von Alfa in Europa um mehr als 40 Prozent. Fiat selbst verkaufte 10 Prozent weniger. Den Gewinn macht Fiat Chrysler in den Staaten: Dank der starken Nachfrage nach seinen Jeep-Geländefahrzeugen und Ram-Pick-ups stammen mehr als 90 Prozent des Gewinns aus dem Nordamerika-Geschäft. Weltweit verkauft FCA weniger als fünf Millionen Autos pro Jahr.