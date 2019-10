Experte: "Die Leute wollen ein eigenes Auto"

Zuversichtlich ist Dudenhöffer, was Elektromobilität betrifft. Diese werde sich durchsetzen, auch wegen der hohen Strafen, die den Herstellern ab 2022 bei Überschreiten von -Grenzwerten drohen. Mit Verbesserung der Batterietechnik würden E-Autos ab 2024 um rund zehn Prozent billiger werden. Bis dahin gebe es hohe Rabatte – auf Kosten der Händler.

Die Politik müsste auch Anreize schaffen, etwa den dafür nötigen Strom verbilligen. Höhere Spritpreise hält er im KURIER-Gespräch für schwer möglich. „Die Politiker sind zu ängstlich. Gegen die Autofahrer führen sie keinen Wahlkampf. Sebastian Kurz würde gestürzt werden, wenn er den Dieselpreis erhöht.“

125.000 Jobs wackeln

Die Hersteller müssen jedenfalls viel in neue Antriebsformen investieren, das heißt, auf anderer Seite sparen. 50.000 Jobs in der Branche würden in Deutschland derzeit abgebaut, bis 2030 werden es laut Dudenhöffers Prognose 125.000 sein. Auf Österreich umgelegt wären es rund zehn Prozent davon.

Beispiel Opel: Die französische Mutter Peugeot würde „gnadenlos restrukturieren“ mit dem Ziel, die Mitarbeiterkosten von 13 auf 10 Prozent zu reduzieren. Opel betreibt auch ein Werk in Wien Aspern. Bis auf weiteres werde dort der Jobabbau wie bisher Stück für Stück erfolgen. Dudenhöffer schließt aber nicht aus, dass es ganz zugemacht werde, denn bei geringerer Produktion von Verbrennungsmotoren werde die Herstellung in weniger Werken gebündelt. Höchste Vorsicht sei also geboten.