Helikoptereltern an den heimischen Unis

„Smartphones sind Nabelschnur“

Oliver Vitouch Psychologe und Rektor in Klagenfurt im Gespräch.

KURIER: Was fällt Ihnen zu Helikoptereltern ein?

Vitouch: Ich würde sagen, Schneepflugeltern trifft es fast noch besser. Man versucht, den „Kindern“ alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Was bedeutet das für die Universität?

Es ist einigermaßen offensichtlich, dass Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit an der Universität hohe Werte sind. Diese wollen wir vermitteln und fördern. Uni ist sicher nicht die Fortsetzung von Schule mit anderen Mitteln. Auf Universitäten gibt es aus gutem Grund keine Elternvereine.

Sind manche angehende Studenten zu faul, sich Informationen selbst zu beschaffen – Stichwort „Goldener Löffel“?

Das Phänomen an sich ist gar nicht so neu. Überbehütung ist aus psychologischer Sicht keine gute Idee. Neben negativen Effekten auf die Selbstregulation, können solche Eltern-Kind-Beziehungen leicht in Überwachung und exzessive Einmischung kippen.

Was könnte ein Grund für diese Entwicklung sein?

Möglicherweise die Mobiltelefonie. Prägnant ist die Redewendung „Smartphones sind die längste Nabelschnur der Welt“. Im Unterschied zu früher ist man auf kürzestem Wege in Wort und Schrift in Kontakt.