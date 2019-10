Fragwürdiges Burschenschafter-Liederbuch kurz vor Steiermark-Wahl aufgetaucht

"Von dem Buch höre ich zum ersten Mal“, sagt auch Udo Guggenbichler, Vorsitzender des österreichischen Pennäler Rings (ÖPR) zum KURIER.

Der " Pennales Corps Austria zu Knittelfeld“ sei ein eigenständiger Verein, der ÖPR habe kein direktes Durchgriffsrecht, erklärt Guggenbichler. Zu bewerten hätten die Causa in einem ersten Schritt die Vereinsgremien von " Pennales Corps Austria zu Knittelfeld“. "Erst danach wird sich der ÖPR damit auseinandersetzen - so, wie es in jedem demokratischen System üblich ist.“

Landeshauptmann ist empört

Empörung gab es nach dem Bekanntwerden des Berichts von Seiten der steirichen ÖVP und SPÖ. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ( ÖVP) teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit, er erwarte sich "unmissverständliche Handlungen, bevor die Steiermark in ein schlechtes Licht gerückt wird". Solcherlei Nachrichten würden nicht nur der FPÖ, sondern der ganzen Gesellschaft und dem Land schaden, erklärte er. Und: "Für diese Geisteshaltung ist in der Steiermark kein Platz."

Seitens der SPÖ nützte Spitzenkandidat und Landeschef Michael Schickhofer die Affäre dafür, freiheitliche Wähler einzuladen, den Sozialdemokraten bei der Landtagswahl die Stimme zu geben: "Ich weiß, dass viele FPÖ-Wähler angesichts des heute von der Krone enthüllten Skandals ebenfalls enttäuscht und schockiert sind." Bei dem, was im Liederbuch stehe, werde ihm "richtig schlecht".