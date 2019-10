USA veröffentlichen Video von Baghdadi-Angriff

Trump hatte am Sonntag al-Baghdadis Tötung bei einem US-Einsatz in Nordsyrien verkündet. Nach dem Anführer der Jihadistenmiliz " Islamischer Staat" hatten die USA jahrelang gefahndet, er galt als der meistgesuchte Mann der Welt. Al-Baghdadi hatte im Juli 2014 ein "Kalifat" in Syrien und im Irak ausgerufen, in dem zeitweise mehrere Millionen Menschen lebten.