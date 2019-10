Irakischer Geheimdienst: IS-Chef durch Handygespräch lokalisiert

Offenbar kamen die Informationen über den Aufenthaltsort des getöteten Anführers des Islamischen Staats (IS) aus dem Irak. Der irakische Geheimdienst habe das Versteck von Abu Bakr al-Baghdadi in Syrien geortet, teilten die irakischen Sicherheitskräfte am Sonntag mit.

US-Präsident Donald Trump gab am Sonntag die Tötung al-Bagdadis durch einen US-Angriff bekannt. Nach Angaben Trumps flüchtete der IS-Anführer während des Angriffs der US-Soldaten in einen Tunnel, zündete dort eine Sprengstoffweste und tötete damit sich selbst sowie drei seiner Kinder. Bei dem Einsatz sei auch eine "große Zahl" von IS-Kämpfern und Begleitern al-Baghdadis getötet worden, sagte Trump. Tests würden inzwischen eindeutig die Identität des Toten bestätigen.

Telefonat mit Frau

Dem US-Präsidenten zufolge waren mehrere Länder an dem Einsatz gegen Baghdadi beteiligt. Er erwähnte insbesondere den Irak, sprach aber auch von einer "gewissen Unterstützung" durch die syrischen Kurden. Einzelheiten nannte er nicht. Aus Bagdad hieß es nun, die US-Streitkräfte hätten ihren Militäreinsatz dank der Handyortung durch den irakischen Geheimdienst ausführen können.

Wie ein Geheimdienstvertreter in Bagdad berichtete, konnte der irakische Geheimdienst Baghdadis Aufenthaltsort nach einem Telefonat orten, das eine der Frauen des IS-Anführers führte, während sie sich gemeinsam mit ihm in dem Versteck aufhielt. Ein anderer irakischer Regierungsvertreter berichtete, der Geheimdienst habe Informationen von einer weiteren Frau Baghdadis sowie von der Frau eines seiner Kuriere ausgewertet.

Kurden: Türkei-Angriff verzögerte Tötung

Nach Angaben der kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) geht der Erfolg auch auf ihre "gemeinsame Geheimdienst-Arbeit" mit den USA zurück. SDF-Kommandant Mazlum Abdi wies zugleich darauf hin, dass das Dorf Barisha, in dessen Nähe sich Baghdadi versteckt hatte, nahe der Grenze zur Türkei liegt.

Nach Abdis Angaben war die Türkei aber nicht an der "Operation" gegen den IS-Anführer beteiligt. Abdis Kollege Redur Khalil sagte, in den von der Türkei kontrollierten Gebieten der Provinz Idlib hätten sich neben Baghdadi noch weitere führende IS-Vertreter aufgehalten. Der türkische Angriff gegen die Kurdenmiliz Anfang Oktober habe den Einsatz gegen Baghdadi "um einen Monat verzögert".