Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Weiterhin sonnig und mild: Die Höchsttemperaturen liegen derzeit um rund zehn bis 15 Grad über den für die Jahreszeit typischen Werten. Das ruhige, milde Herbstwetter bleibt uns auch heute erhalten. Am Vormittag gibt es vor allem im Donauraum und im Waldviertel noch ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich aber meist bis Mittag lichten. Dann überwiegt meist der Sonnenschein. In Westösterreich treffen im Lauf des Tages allmählich mehr Wolken ein. Gegen Abend muss dann auch mit ein paar Regentropfen gerechnet werden. In der Nacht intensiviert sich der Regen dann ein wenig. Der Wind weht schwach bis mäßig. Tageshöchstwerte: 16 bis etwa 25 Grad.