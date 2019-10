Ökonom Helmenstein: "Stehen am Rande einer Rezession"

Die aktuelle Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung (IV) für das dritte Quartal, die dem KURIER vorab vorliegt, zeichnet ein überraschend düsteres Bild. „Aus einer leicht negativen Geschäftslage ist eine sehr negative geworden“, fasst IV-Chefökonom Christian Helmenstein die Befragung von 392 österreichischen Unternehmer zusammen.

„Besonders beunruhigend ist, dass sowohl die aktuelle Geschäftslage, als auch jene in sechs Monaten als negativ eingeschätzt wird“, erklärt Helmenstein. Im Rückblick hätten sich die IV-Umfragen stets als äußerst verlässlich erwiesen. „Das bedeutet, dass wir in einer Stagnation sind und am Rande einer Rezession stehen“, gibt der Chefökonom zu bedenken.

"Horrorkulisse"

Gründe für die schlechte Stimmung gibt es viele, Helmenstein spricht gar von einer „Horrorkulisse“ für die Wirtschaft.