Philippa Strache über Parteiausschluss: "Ist mir wurscht"

Philippa Strache wurde gestern bei der konstituierenden Nationalratssitzung und gleichzeitig ihrer ersten Nationalratssitzung als „wilde Abgeordnete“ angelobt. Kurz nach ihrer Angelobung, teilten die Freiheitlichen in einer Aussendung mit, dass sie Strache aus der Partei ausschließen.

"Mir ist das wurscht“, äußerte sich Strache jetzt dazu in einem Interview in der Tageszeitung Österreich. Sie überlege auch gegen ihre Ex-Parteikollegen zu klagen. Strache ortet eine "Rufmord-Kampagne" gegen sie: "Wenn man so sehr im Fokus von Rufmord-Kampagnen steht, denkt man oft: Am besten ziehe ich weit weg und beginne irgendwo ein neues Leben.“

Es war ein langes hin und her ob Strache ihr Nationalratsmandat annehmen wird, bis sie gestern eine Entscheidung getroffen hatte. "Das war wirklich keine Entscheidung, die ich mir leicht gemacht habe. Nachdem ich aus den Medien erfuhr, dass mir die FPÖ mein Mandat nicht zugestehen wollte, bin ich aus allen Wolken gefallen“, wir sie weiter zitiert.

Positiv hingegen sieht Strache eine türkis-grüne Koalition: "Türkis-Grün wäre aus meiner Sicht ein spannendes Experiment. Ich bin sicher, dass der künftige Kanzler Sebastian Kurz bereit ist, einen neuen Weg zu gehen."