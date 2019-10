Das Ende der Heimserie: Salzburg verliert gegen Napoli

Toller Start

Die zweite Hälfte begann mit einem Sturmlauf – auf das Tor Napolis. Salzburg kam immer wieder gefährlich in den Strafraum, Tor wollte aber keines fallen. Erst nach gut zehn Minuten konnte sich Italiens Vizemeister befreien.

Plötzlich verlor Salzburg die Spielkontrolle. Immer wieder gab es leichtsinnige Abspielfehler im Aufbau. Und auch die zweite Schwächeperiode nützten die Italiener eiskalt. Mertens konnte ungehindert zur neuerlichen Führung einschießen – 1:2 (64.).

Salzburg musste also neuerlich einem Rückstand nachlaufen. Und kam erneut zurück. Wieder war es Haaland, der traf. Per Kopf erzielte er seinen sechsten Treffer in der Champions League im erst dritten Spiel – 2:2 (73.).