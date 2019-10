CL: Siege für Liverpool, Barcelona und Inter Mailand

Messis erster Treffer

Liverpools Abwehr wirkte nicht immer sattelfest und hatte mit Genks Zwei-Meter-Mann Paul Onuachu seine Probleme. Von Mohamed Salah, der beim 1:1 bei Manchester United aufgrund einer Knöchelblessur gefehlt hatte, war vorerst wenig zu sehen. Oxlade-Chamberlain gelang schließlich sehenswert die Vorentscheidung. Der englische Internationale traf per Außenrist aus rund 17 Metern unter die Latte (57.). Sadio Mane legte nach Salah-Assist weiter nach (77.), der Ägypter traf danach noch selbst (87.).

Auch Barcelona traf in Prag früh. Lionel Messi war nach einem Ballgewinn der Katalanen vor dem gegnerischen Strafraum schon in der 3. Minute zur Stelle. Für den Weltstar war es sein erster Treffer im laufenden Bewerb, Messi hat damit in 15 aufeinanderfolgenden CL-Saisonen zumindest ein Tor erzielt. Slavia vergab bis zur Pause die Möglichkeiten bzw. scheiterte an Barca-Torhüter Marc-Andre ter Stegen, der bei einer Doppelchance der Tschechen in der 36. Minute zur Stelle war.