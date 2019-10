Attersee: "Seezugang weg, Förderung weg"

Der KURIER-Bericht über ein Grundstücksgeschäft der Gemeinde Unterach sorgte für viele Reaktionen und sprichwörtlich hohe Wellen am Attersee. Die Diskussion ist in vollem Gange und wird heute, Donnerstag, in Unterach öffentlich geführt. Am Abend informiert die Gemeinde ihre Einwohner in einer Versammlung über das Projekt.

Inzwischen hat das Thema auch die Landespolitik erreicht. Die Grünen fordern einen Stopp der Landesförderung für Unterach und haben eine Anfrage an den zuständigen Landesrat Max Hiegelsberger ( ÖVP) im Landtag angekündigt. Wie berichtet, plant die Gemeinde ein Drittel eines erst vor drei Jahren mit Landesförderung erworbenen Seegrundstücks um lediglich 10 Euro jährlich für 30 Jahre an ein Unternehmen der Firmengruppe Seidl zu verpachten.

Das Geschäft wird nur wirksam, wenn die Seidl-Gruppe ein Hotelprojekt im Ort umsetzt. In einem weiteren Grundstücksdeal will die Gemeinde dem gleichen Unternehmen ein Areal direkt am See um 4,6 Millionen Euro abkaufen und setzt dabei auf zwei Millionen Euro Förderung vom Land. Diesen Plan wollen die Grünen nun stoppen. „Soweit darf es nicht kommen“, sagt Klubobmann Gottfried Hirz.