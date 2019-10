Wie Unterach den freien Zugang zum Attersee kappt

Im September 2016 bekam Unterach am Attersee viel Lob. Mit Unterstützung des Landes Oberösterreich kaufte die Gemeinde am Südwestende des Sees ein Grundstück an und vergrößerte damit den freien Seezugang für die Öffentlichkeit. Nun bringt ein Grundstücksdeal der Gemeinde den Zugang auf genau dieser Liegewiese in Gefahr.

Wie schon beim letzten Mal ist das Land auch bei diesem Grundstücksgeschäft wieder involviert. Und die Transaktion regt am Attersee auch deshalb auf, weil der See an den Ufern bereits jetzt besonders viel Privatbesitz hat. Laut Addendum sind 76 Prozent des Ufers in Privatbesitz, nur 13 Prozent öffentlich zugänglich.

Der freie Seezugang auf dem erst vor drei Jahren öffentlich zugänglich gewordenen Grundstück ist nun wieder in Gefahr: Die Gemeinde beschloss in einer Sitzung Ende September, rund ein Drittel des Grundstücks um lediglich 10 Euro jährlich für 30 Jahre an ein Unternehmen der Firmengruppe Seidl aus Krems zu verpachten. Das Geschäft ist allerdings an eine Bedingung geknüpft.