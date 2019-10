Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig und warm: Wie schon in den letzten Tagen, ist in der Früh stellenweise mit Nebel- bzw. Hochnebelfeldern zu rechnen - vor allem nördlich des Alpenhauptkammes, im Wald- und Weinviertel. Die Nebel lösen sich im Laufe des Vormittags auf - in Ober-, Niederösterreich und Wien kann es bis zum Abend trüb bleiben. Überall sonst setzt sich die Sonne durch. Während in den westlichen Landesteilen teils lebhaft föhniger Südwind weht, weht der Wind sonst schwach. Je nach Sonneneinstrahlung und Föhn steigen die Höchstwerte auf 14 bis 24 Grad. In 2000m hat es zu Mittag 12 bis 15 Grad.