Japans neuer Kaiser: Naruhito besteigt den Thron

Naruhito (59) trat bereits am 1. Mai sein Amt an, nachdem sein Vater Akihito als erster Monarch seit zwei Jahrhunderten abgedankt hatte. Naruhito wird bei der Zeremonie ein traditionelles Gewand und einen historischen Kopfschmuck tragen. Sie beginnt um 13:00 Uhr Ortszeit (06:00 MESZ) in der "Kiefernhalle" ("Matsu no ma") des kaiserlichen Palastes, dem prestigeträchtigsten Salon des Gebäudes. Anschließend lädt der Kaiser die Staatsgäste zu einem Hofbankett. Danach wird der Bundespräsident die Heimreise nach Wien antreten.