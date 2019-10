Wie man einen Kaiser grüßt: Japans Tennō besteigt den Thron

Wissen Sie, warum zwei Japaner so lange brauchen, um sich voneinander zu verabschieden? Ganz einfach: weil es unhöflich ist, sich als Vorletzter zu verbeugen. In diesem Ritual spiegelt sich auch die Hierarchie wider: Je weiter unten, desto tiefer muss man sich neigen.

Und wie begegnet man dem weltweit einzigen Kaiser, dessen Vorfahren sich angeblich bis ins siebente Jahrhundert vor Christus verfolgen lassen? Der neue japanische „Tenno“, Kaiser Naruhito, wird ja am Dienstag in einer großen Zeremonie in Tokio mit rund 200 Staatsgästen aus aller Welt offiziell gekrönt. Natürlich mit einer ganz besonders tiefen Verbeugung.