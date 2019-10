Heimische Firmen in Fernost: „In Japan berühmter als in Wien“

"Hidden Champions"

„ Japan ist ein Dorado für Modeschaffende. Die Leute sind ausgefallen angezogen“, sagt er zum KURIER. Schwierig sei der Markt nur, weil: „Alle streben rein. Aber wir sind hier in Japan fast berühmter als in Wien.“ Was Mühlbauer an Japan geschäftlich liebt: „Alle sind total zuverlässig. China ist viel schwieriger.“

Interessant findet er übrigens auch Südkorea: „ein Mode- und Kosmetik-Mekka“. Mühlbauer gehört ein wenig zu den „Hidden Champions“ in Österreich: 60 Prozent seines Geschäfts macht er im Ausland. „Und auch in Wien verkaufen wir die Hälfte an ausländische Kunden.“