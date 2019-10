Insider: Der Vatikan schlitterte in ein Finanz-Debakel

„Der Vatikan steht kurz vor dem Bankrott. Papst Franziskus ist mit einer schweren Finanzkrise konfrontiert, die zu einer Pleite führen könnte.“ So die Warnung des Enthüllungsjournalisten Gianluigi Nuzzi. Mit seinem Buch „Giudizio Universale“ (Das jüngste Gericht), das am Montag in Rom präsentiert wurde, sorgt er erneut für Aufregung.