Razzia im Vatikan: Männer Gottes im Bann des Geldes

Die Vorbereitungen für die dreiwöchige Amazonas-Synode, die am Sonntag beginnt, laufen gerade auf Hochtouren, als ein neuer Finanzskandal den Vatikan überrollt. Am Dienstag hat die vatikanische Gendarmerie eine Razzia in den Büros der Finanzaufsichtsbehörde (AIF) und erstmals auch im Staatssekretariat im Apostolischen Palast, dem päpstlichen Regierungssitz, durchgeführt.

Grund für die Durchsuchungen sind dubiose Immobiliengeschäfte in Millionenhöhe im Ausland. Dabei soll es sich unter anderem um den Erwerb von Luxusimmobilien in London und Paris handeln. Im Visier des vatikanischen Staatsanwalts Gian Piero Milano steht dabei auch erneut ein verdächtiger Umgang mit dem „Peterspfennig“, den Spendensammlungen Gläubiger aus aller Welt für karitative Zwecke.