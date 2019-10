Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Regnerisch: Entlang der Alpennordseite ziehen von der Früh weg Wolkenfelder durch, es kann zeitweise regnen. Im Süden ist es zunächst noch deutlich freundlicher und sonniger; doch auch hier breiten sich am Nachmittag Wolken aus. Der Regen wird bis zum Abend hin häufiger und stärker. Von Wester her Abkühlung. Vor allem am Abend frischt der Wind im Donauraum auf. Frühtemperaturen 2 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 21 Grad.