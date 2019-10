Nicht nur Alaba: Sieben Fragezeichen vor dem Israel-Spiel

Das Tor zur EM will Österreich am Donnerstag (20.45 Uhr, live ORF1) in Wien gegen Israel und am Sonntag in Slowenien weit aufstoßen, wie es allen voran ÖFB-Präsident Leo Windtner formuliert. Dazu muss man die zwei Spiele positiv gestalten, sprich gewinnen.

Was sind die Probleme vor dem Spiel? Welche Sorgen plagen den Teamchef?

Ist die Vorbereitung zu kurz?

Müßig, darüber zu diskutieren, weil es dem Gegner nicht anders ergeht. Am Montag wurde regeneriert, am Dienstag im taktischen Bereich gearbeitet, am Mittwoch gibt es beim Abschlusstraining den Feinschliff und letzte Erkenntnisse für den Teamchef bezüglich der Aufstellung.

Wird Martin Hinteregger spielen?

Ein langer Feierabend in der Flachau nach dem Sieg gegen Lettland hat den Innenverteidiger seinen Platz beim Spiel in Polen gekostet. Der 27-Jährige darf wohl mit Gnade rechnen, denn er wurde vom Teamchef nicht stante pede nach Hause geschickt, sondern durfte in Warschau auf der Bank sitzen.