Raus aus Wien: Bundesrat will mehr Bundesämter am Land

Wie in Rupprechters „Masterplan für den ländlichen Raum“ ausgeführt wird, soll die Verteilung dieser Dienststellen auch dazu führen, dass etwa Akademiker nicht nach Wien abwandern müssen, um einen Job zu finden. Bader: „Mit der Verlagerung von Bundesbehörden kommen mehrere tausend Dienstposten in den ländlichen Raum. Damit werden Kompetenzen und qualifizierte Arbeitsplätze in die Bundesländer zurückgebracht.“

Auf Landesebene werden ähnliche Dezentralisierungsmaßnahmen bereits umgesetzt. Niederösterreich hat in einem ersten Schritt die Verlagerung von rund 500 Arbeitsplätzen von St. Pölten in die ländlichen Regionen beschlossen. Über 100 Landesbedienstete haben das Angebot bereits angenommen. Salzburg hat erst diese Woche einen ähnlichen Prozess für rund 200 Dienststellen angekündigt. Und im Arbeitsprogramm der Tiroler Landesregierung ist ein ähnliches Vorhaben zu finden.

Im Bund ist das schwieriger. Präsident Karl Bader muss noch um eine einheitliche Linie mit den anderen Fraktionen kämpfen. Speziell in der SPÖ gab es heftigen Widerstand gegen die Land-Pläne. Dennoch wird der Initiativantrag auf jeden Fall in der ersten Bundesratssitzung nach der Konstituierung des neuen Nationalrats eingebracht werden.

Zurück zum Umweltbundesamt: Da ist noch immer nicht ganz klar, wann und an welchen konkreten Standort in Klosterneuburg übersiedelt wird. Derzeit laufen Gespräche, wobei die Finanzprokuratur ein gewichtiges Wort mitsprechen will. In Niederösterreich jedenfalls geht man davon aus, dass die Verlagerung funktionieren wird.

martin gebhart