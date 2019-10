Wer von der türkischen Offensive in Syrien profitiert

Vor der drohenden Offensive der Türkei in Nordsyrien könnte sich in dem Bürgerkriegsland eine Allianz formen, die bis vor Kurzem noch undenkbar war. Syriens Vize-Außenminister Al-Makdad rief die Kurden dazu auf, zurück an die Seite der Regierung in Damaskus zu kommen und sich nicht „selbst in die Hölle zu stürzen“.

Die türkische Offensive richtet sich vor allem gegen die kurdisch dominierten „ Syrischen Demokratischen Kräfte“ (SDF), die an der Grenze zur Türkei ein stabiles Einzugsgebiet errichtet hatten.